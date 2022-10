5 i 19 listopada – w tych dniach warto zarezerwować sobie chwilę czasu. Powód? Wyjątkowy. Można posadzić “swoje” drzewo w mieście a także lipę lub kasztanowca. Wówczas będzie sadzona pierwsza partia ok. 300 drzew. Mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w akcji związanej z jubileuszem 800 i 700-lecia miasta.

Drzewa są już zamówione, pierwsza partia dotarła do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Chętni do udziału w akcji powinni się zgłosić mailowo na adres: promocja@zgkim.zgora.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada. Dzień później lipy będzie można sadzić przy Castoramie.