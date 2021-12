Świąteczne stroiki, pierogi pełne farszu, naturalne sery i ręcznie malowane bombki – między innymi takie specjały i ozdoby można znaleźć na tegorocznym jarmarku bożonarodzeniowym w Muzeum Etnograficznym w zielonogórskiej Ochli. A że świąteczne przygotowania bywają czasochłonne, przedświąteczny targ trwa przez cały weekend.

Co oznacza większe szanse na zrobienie wszystkich potrzebnych zakupów. Rozwiązanie idealne zwłaszcza dla zapominalskich lub osób, które wszelkie przygotowania zostawiają na ostatnią chwilę. Coś dla siebie znajdą na przykład miłośnicy tradycyjnego barszczu czerwonego na zakwasie lub kompotu z suszu. Bo te także, już gotowe, na jarmarku można kupić.

Nie ma tutaj w ogóle wody, bo my nasz susz zalewamy sokiem jabłkowym. Susz też sami przygotowujemy. Do tego dodajemy goździki i pomarańcze. I powstaje cudowny sok, idealny na każdy wigilijny stół.

Mówiła Irena Szron z Sadu Solniki. Jak zawsze na jarmarku można kupić także niebanalne prezenty od serca. Do ich kupna namawia jedna z producentek – Ewa Gawałkiewicz.

Każdy z nas przygotowuje tutaj swoje autorskie pomysły, stara się wyróżnić na tle innych. Rękodzieło, czyli praca własnych rąk. Wyjątkowe ozdoby często przygotowywane w zaciszu domowym.

Co ciekawe – prezenty można na targu od razu też zapakować. I to za darmo. Punkt pakowania podarunków znajdziecie w kamiennej stodole z miejscowości Długie. Przypomnijmy “Jarmark Bożonarodzeniowy Idą Święta” będzie czynny jeszcze jutro od godziny 9 do 15.