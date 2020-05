W jaki sposób miasto walczy z koronawirusem? Jakie mogą być skutki pandemii dla mieszkańców Zielonej Góry? Między innymi takie tematy omawialiśmy w „Miejskim Alercie” Radia Index. .

Od marca, gdy rozpoczęła się epidemia od poniedziałku do soboty rozmawialiśmy z prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim i wyemitowaliśmy około 70 odcinków.

Za nami ostatni „Miejski Alert” a to dlatego, że w ostatnich dniach koronawirus na całe szczęście omijał Zieloną Górę. Jakie można wyciągnąć wnioski? – Koronawirus będzie z nami przez długi czas – powtarzał prezydent Janusz Kubicki.

Chcemy wrócić do normalności. Ostatnio informowaliśmy, że jest to jeden przypadek lub zero. Te kwestie związane z wirusem są już chyba na tyle czytelne, że tak naprawdę w tych programach staraliśmy się rozmawiać o tym, co się dzieje w mieście.