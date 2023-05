Krążki, kije i rolki – wszystkie te atrybuty poszły w sobotę w ruch podczas pierwszego Pikniku Hokejowego na rolkowisku w zielonogórskim Przylepie. KruKi, czyli zielonogórska grupa hokejowa, postanowiły pokazać mieszkańcom naszego miasta, że gra w hokeja to nie tylko aktywność fizyczna.

To przede wszystkim pasja i podróże po całej Polsce.

My tak naprawdę gramy wszędzie. Jeździmy do Szczecina, Poznania, Zgorzelca, Kalisza. Gramy cały sezon. Jak nie ma już pogody, to jeździmy po kilkaset km na treningi na lodowisku. Wciągamy w to wszystko również nasze rodziny i dzieci.