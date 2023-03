Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, prowadzone przez Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej zmieniło lokalizację. Od teraz placówka mieści się i działa przy ulicy Dworcowej 21, czyli w sąsiedztwie magazynu. Zmiana adresu to jednak nie wszystko. Caritas rusza też z nowym projektem pod hasłem “Integracja i pobyt – wsparcie dla cudzoziemców w związku z konfliktem na Ukrainie i podniesienie potencjału Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego”.

Na jaką pomoc osoby w potrzebie mogą liczyć? Mówi o tym Natalia Prymak, koordynator centrum.

Większość to jest pomoc żywnościowa. Oprócz tego wspieramy też w zakupie leków. Mamy też stanowisko komputerowe. Do tego wsparcie w postaci odzieży i obuwia.

Jak podkreśla ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor diecezjalnej Caritas, pomoc w ramach nowego projektu skierowana jest przede wszystkim do obywateli Ukrainy, ale nie tylko. Tym bardziej, że pomoc cały czas jest potrzebna.

Ta pomoc jest już bardziej systematyczna, pierwszy napór po wybuchu wojny mamy za sobą. Ale nadal systematycznie im pomagać, choćby w szukaniu zatrudnienia.

Żeby skorzystać z pomocy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, wystarczy udać się do siedziby placówki, czyli na Dworcową 21. Centrum jest czynne w poniedziałki od 10 do 18 oraz od wtorku do piątku pomiędzy 7 a 15.