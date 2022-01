Ruszyła rekrutacja do projektu pod hasłem „Nowe jutro 3”. Ideą programu jest wsparcie zawodowe oraz społeczne. Z oferty skorzystać będzie mogło ponad 130 osób. Jakie warunki muszą spełnić? Przede wszystkim być osobami bezrobotnymi i bez stałego źródła dochodów.

Szansę na udział w szkoleniach mają także osoby bez kwalifikacji zawodowych. Bo nabyć je będzie można podczas warsztatów. Chodzi o cztery specjalności zawodowe: pracownik gospodarczy, terenów zieleni, opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej oraz pracownik fizyczny. Mówi Anita Buraczewska, dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.

Planujemy też bardziej skupić się tutaj na poradnictwie indywidualnym. Z naszej diagnozy wynika, że są różne potrzeby naszych uczestników. Dlatego chcemy indywidualnie udzielać im wsparcia. Między innymi psychologicznego i zawodowego.

Będą też praktyki zawodowe. Obecnie trwa rekrutacja do pierwszej edycji projektu. Zgłaszać można się telefonicznie lub osobiście do końca stycznia. Co ważne – półroczne szkolenia to też korzyści materialne dla uczestników.

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują od nas tak zwane świadczenie integracyjne oraz stypendium szkoleniowe. Maksymalnie może to być nawet 2 700 złotych. Zwracamy także uczestnikom koszty dojazdu do nas. Są też posiłki, szkolenia BHP, ubezpieczenie.

Dodajmy, że całkowita wartość projektu to ponad dwa i pół miliona złotych. Oprócz zielonogórzan udział w programie będą mogli wziąć także mieszkańcy Nowej Soli, Otynia, Nowogrodu Bobrzańskiego, Sulechowa, Zaboru, Czerwieńska oraz Świdnicy.