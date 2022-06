Dzień Ojca obchodzimy raz w roku i to święto wypada właśnie dzisiaj! Dobry tata powinien być… No właśnie – jaki?

O cechy dobrego taty pytała zielonogórzan – tych młodszych i nieco starszych – nasza reporterka, Joanna Nawlicka.

Dobry, opiekuńczy, cierpliwy, ale też wesoły! To właśnie te cechy zielonogórzanie wymieniali najczęściej. A my z okazji Dnia Ojca życzymy wszystkim tatom wszystkiego, co najlepsze.