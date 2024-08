Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej prowadzi zbiórkę ubrań dla swoich podopiecznych. Chodzi szczególnie o elementy garderoby męskiej.

-Do naszych magazynów w Zielonej Górze i Gorzowie codziennie zgłasza się kilkadziesiąt osób, które potrzebują czystej odzieży – mówi Sylwia Grzyb, rzecznik prasowa diecezjalnej Caritas.

Stąd też nasza prośba do Państwa, o przynoszenie do naszych magazynów, a szczególnie do magazynu w Zielonej Górze, przy ul. Dworcowej 21 odzieży. W tej chwili potrzebujemy odzież letnią, ale też jesienną. Większość zgłaszających się do nas osób to mężczyźni, dlatego to męskich ubrań potrzebujemy najbardziej.