W poniedziałek, 18 listopada, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej rozpoczyna coroczną akcję „Torba Charytatywna”. Inicjatywa ma na celu wsparcie potrzebujących rodzin w okresie świątecznym.

Każdy, kto chce pomóc, może odebrać specjalną torbę w siedzibie Caritas przy ul. Bema 30-32 w Zielonej Górze. Torby są dostępne do pobrania i zwrotu do 15 grudnia. Po odebraniu torby należy ją wypełnić produktami spożywczymi o długim terminie przydatności oraz środkami higieny osobistej. – Mogą to być również słodycze lub inne drobne upominki, które sprawią rodzinom dodatkową radość podczas świąt – podkreśla Sylwia Grzyb, rzecznik prasowa Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Torby zostają przekazane osobom ubogim, którymi opiekują się Parafialne Zespoły Caritas na terenie całej naszej diecezji. Trafiają również do podopiecznych diecezjalnej Caritas. W ubiegłym roku udało nam się zebrać ponad 700 takich toreb. Wiemy, że dla wielu z obdarowanych, właśnie ta akcja była głównym źródłem do przygotowania wigilii. Niektórzy mogli utrzymać rodzinę z tych produktów jeszcze po świętach.

Każda torba to realne wsparcie dla osób, które z różnych powodów zmagają się z trudnościami finansowymi. Organizatorzy akcji zachęcają mieszkańców regionu do solidarności w tym wyjątkowym czasie.