Od ubiegłej niedzieli trwa akcja dystrybucji wielkanocnych świec Caritas. Nabyć je można we wszystkich kościołach na terenie diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. Co ważne – będą one nie tylko wyjątkową ozdobą na świątecznym stole, ale również pomogą.

Na co zostaną wydane pieniądze, uzbierane podczas dystrybucji świec? O tym Sylwia Grzyb, rzecznik prasowy naszej diecezji.

Zachęcamy aby nabywać te świece. Dzięki nim my możemy pomagać. Jak zawsze seniorom, którzy czekają na wsparcie. Oraz osobom bezdomnym z ośrodka w Żukowicach.

Tylko w tym roku Caritas przygotowała 27 tysięcy świec.

Mamy już z całej diecezji głosy, że świece są bardzo ładne. I ludzie bardzo szybciutko je nabywają. Liczymy na to, że wszystkie sprawnie się rozejdą. I dzięki tej akcji będziemy mogli pomagać.

Przypomnijmy, że kiedyś wielkanocna akcja Caritas kojarzyła się z paschalem. Od kilku lat są to świece ozdobne.