Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej postanowiła pomóc obywatelkom Ukrainy w znalezieniu pracy. W jaki sposób? Instytucja podjęła decyzję o przyjęciu do swojego punktu przedszkolnego małych uchodźców. Przedszkolaki będą miały opiekę, a ich mamy mogą w tym czasie szukać lub już podjąć pracę.

Na początek Caritas przygotowała dziesięć miejsc dla przedszkolaków z Ukrainy. Mówi ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas naszej diecezji.

Dzieci, które tu przyjdą będą miały zapewnione to samo, co maluchy z Polski. Czyli opiekę wychowawcy, kompetentną pomoc specjalistów. Zatrudniliśmy panią z Ukrainy, co też zniweluje barierę językową. Chcemy też zaproponować zajęcia z logopedii i gimnastyczne.

Wszystko po to, żeby obywatelki Ukrainy mogły godnie żyć. Zarabiać, wynajmować mieszkania i zapewniać byt swoim najbliższym. Jak wyglądają zapisy do punktu przedszkolnego Caritas? O tym mówi jego kierownik, Klaudia Szostak.

Mama musi przyjść bezpośrednio do nas. My dajemy kartę zgłoszeniową. Najlepiej jak dziecko przez pierwsze dni przychodzi na kilka godzin, nie na cały dzień. Pozwala się to jemu przyzwyczaić i zacząć. Placówka jest otwarta od 7.30 do 15.30.