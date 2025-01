Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dziękuje darczyńcom za dotychczasowe wsparcie i prosi, by i w tym roku przekazać na ich działalność 1,5% podatku. W ubiegłym rozliczeniu zrobiło to ponad 8 tysięcy osób i przedsiębiorstw.

Przełożyło się to na kwotę 1 mln 9 tys. złotych. To pozwoliło na dofinansowanie bieżącej działalności organizacji. – Najwięcej, bo ponad 800 tys. zł przekazaliśmy na indywidualną pomoc w leczeniu i rehabilitacji, czyli na tak zwane subkonta – mówi ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Ponad 208 tys. zł przekazaliśmy na wsparcie zadań statutowych. Mówimy między innymi o placówkach wsparcia osób w kryzysie bezdomności, o zakupie plecaków dla dzieci. To jest też wsparcie naszej placówki przedszkolnej, wolontariatu, ogrzewalni, promocji oraz pomoc dla migrantów i uchodźców. Cały czas jednak brakuje nam na wsparcie innych miejsc, jak schroniska, magazyny czy pomoc doraźna.

– W tym roku cele, na które przekażemy pieniądze z 1,5 % podatku będą bardzo podobne. – mówi Sylwia Grzyb, rzeczniczka prasowa Caritas.

Gdyby udało się zebrać większą ilość tych pieniędzy, to na pewno przydałyby się one na działania naszych obu schronisk dla osób w kryzysie bezdomności. Jedno schronisko prowadzimy w Zielonej Górze, a drugie w Żukowicach. To w Żukowicach jest z usługami opiekuńczymi – tu te pieniądze są bardzo potrzebne.