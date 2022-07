W związku z rozpoczynającymi się pracami budowlanymi, od 11 lipca 2022 roku do odwołania, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z parkingu przy RCKiK w Zielonej Górze. Placówka prosi o wyrozumiałość i zwraca się z uprzejmą prośbą do krwiodawców, pracowników oraz pozostałych osób o przestrzeganie zakazu wjazdu.

Jednocześnie w związku z koniecznością dojazdu na teren budowy ciężkiego sprzętu oraz materiałów budowlanych instytucja przypomina o dostosowywaniu się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego na ulicy Zyty oraz Krótkiej (szczególnie parkowania pojazdów tylko w miejscach do tego wyznaczonych). Co ważne – RCKiK w Zielonej Górze nie ponosi odpowiedzialności za kary nałożone na kierowców w związku z niedostosowaniem się do obowiązujących przepisów.