Ważna informacja ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Od dziś w placówce można sprawdzić poziom przeciwciał wyprodukowanych po podaniu szczepionki.

Jak informuje Aleksandra Frydrych, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, odpowiedź poszczepienna może zależeć od takich czynników jak wiek, przyjmowane leki i przebyte choroby.

– Takie badanie skierowane jest do osób, które chcą się na 100 proc. upewnić, jaki jest poziom wytworzonych przeciwciał, a co za tym idzie, jak skuteczna jest w ich przypadku szczepionka. Ważne jest, by do testu przystąpić minimum 2 tygodnie po szczepieniu – mówi Frydrych.