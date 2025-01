Co z Górką Tatrzańską? Wracamy do tego tematu. To miejsce ma wielki potencjał dla sportów zimowych, ale wymaga nakładów finansowych.

Dyskusja rozgorzała wtorkowej podczas sesji w ratuszu. Bożena Ronowicz, była prezydent uważa, że niewielkie nakłady finansowe pozwoliłyby już na polepszenie warunków dla miłośników zimowych szaleństw.

Proste nakłady są tam potrzebne, wcale nieduże. Prezydent Pabierowski mówił wczoraj na radzie, że zabiega o środki w sprawie Parku Piastowskiego, który został zdewastowany drogami, które zostały przez niego poprowadzone. Należy się dla tego obszaru ogromna pomoc finansowa.

Już za czasów prezydentury Ronowicz, ponad 20 lat temu, mówiło się o zainwestowaniu w ten obszar. Do dziś skończyło się tylko na planach i obietnicach.

Jeden z największych terenów rekreacyjnych dla całego miasta. Rowerzyści mają trasy, czas na sporty zimowe. Mamy mniej śniegu, ale jak jest, to wszyscy chętnie korzystają. Trasy rowerowe mogłyby być wykorzystane jako ścieżki dla nart biegowych.

Czekamy na wasze sygnały, spostrzeżenia i propozycje dotyczące zagospodarowania tego miejsca. Piszcie do nas na portalu wZielonej.pl i w mediach społecznościowych.