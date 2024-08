Leszczyńskie byki tym razem silniejsze od Falubazu. W ubiegły wtorek, Falubaz Zielona Góra, zakończył swój udział w tegorocznych rozgrywkach U-24 Ekstraligi. W ostatniej kolejce, na leszczyńskim “Smoku”, poniósł porażkę 38:52, co jest równoznaczne z tym, że sezon 2024, zakończy na czwartym miejscu, z dorobkiem 20 punktów.

Nie zabrakło również roszad w składzie zielonogórzan. Do łask trenera Piotra Protasiewicza, wrócił Matous Kamenik, który zastąpił Rune Thorsta. Z kolei najskuteczniejszym zawodnikiem w szeregach drużyny gości, okazał się Michał Curzytek, notując 14 punktów w sześciu startach. Sam przebieg spotkania, odzwierciedlał końcowy rezultat.

Duże doświadczenie po lidze U24 dla mnie i przede wszystkim regularne starty. Cieszę się ze zdobytych dzisiaj punktów

Gospodarze rozpoczęli zmagania na leszczyńskim owalu, od podwójnej wygranej. Odpowiedz gości była błyskawiczna, a zwycięzcą drugiego biegu, okazał się wychowanek Unii, a obecnie żużlowiec klubu z Zielonej Góry, Krzysztof Sadurski. Tuż za nim uplasował się Oskar Hurysz. Na kolejną drużynową wygraną, Falubaz musiał poczekać aż do dziesiątego biegu. Tym razem, na 5:1 przyjechali Michał Curzytek i Krzysztof Sadurski. Zielonogórzanie triumfowali jeszcze w przedostatniej gonitwie, za sprawą pary Hurysz-Sadurski. Trzech solidnie punktujących zawodników nie wystarczyło, aby z terenu wicelidera, wrócić z meczowymi punktami.

Nie wiem czy mogę być zadowolony. Pogubiłem dzisiaj dużo punktów, a tor w Lesznie jest torem gdzie trzeba wiedzieć jakie obierać ścieżki. Ja się dzisiaj zbyt późno połapałem…

Udało się wygrać to spotkanie także fajnie. Drużyna Falubazu też ma silną drużynę i ma mocnych zawodników więc tym bardziej się cieszymy z wygranej

Przypomnijmy, że do fazy finałowej, awansują zaledwie dwie drużyny. W tym momencie, na fotelu lidera, znajduje się Enea Stal Gorzów, przed Polcopper Agromix Unią Leszno i trzecią U24 Beckhoff Spartą Wrocław. Pewna udziału w finale jest gorzowska Stal. O tym, z kim zmierzy się w dwumeczu wyłaniającym najlepszy zespół ligi, dowiemy się w przyszły wtorek. Tego dnia zostanie rozegrane ostatnie spotkanie fazy zasadniczej, w którym zmierzą się ekipy z Grudziądza i Wrocławia. Zwycięstwo drużyny z Dolnego Śląska będzie oznaczało, że to właśnie U24 Beckhoff Sparta, kosztem leszczynian, awansuje do finału.