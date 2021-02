Urząd miasta podpisał umowę na przewóz osób z niepełnosprawnością na terenie miasta. Będzie ona obowiązywać do końca roku.

Z przejazdów przystosowanymi mikrobusami skorzystają osoby z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które poruszają się na wózkach lub podróżują z opiekunem. Prawo do przewozów mają również uczniowie z niepełnosprawnością, osoby niewidome i z chorobami neurologicznymi.

Komunikacja mikrobusowa będzie funkcjonować w dni robocze od godziny 6:00 do 22:00, a w weekendy – po wcześniejszym zgłoszeniu chęci przejazdu. W soboty busy będą kursować od 8:00 do 18:00, a w niedziele i święta – od 9:00 do 15:00. Zlecenia kursów będą przyjmowane mailowo na adres przewozy.zg@gmail.com lub pod numerem telefonu wskazanym na stronie urzędu miasta.