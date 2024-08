– To ma być nowe otwarcie budżetu obywatelskiego – przekonują władze miasta. Zmian jest sporo, a najważniejsza z nich to włączenie zadań społecznych.

W sumie budżet obywatelski będzie opiewał na kwotę 9 mln zł, z czego 900 tys. będzie przeznaczonych na zadania miękkie.

Najważniejszą zmianą jest to, że wskazałem, żeby budżet był podzielony na zadania twarde i miękkie. Mieszkańcy zwracali uwagę, że brakuje zadań społecznych, zdrowotnych, rekreacyjnych. Będziemy głosować na dwa zadania twarde i na dwa zadania miękkie.

– mówił prezydent Marcin Pabierowski. Zmieni się też sposób głosowania. Miasto wprowadziło weryfikację SMS. O szczegółach mówi Agnieszka Chyrc, przewodnicząca komisji ds. konsultacji i budżetu obywatelskiego w zielonogórskim ratuszu.

Zgłaszanie projektów rozpocznie się 2 września i potrwa dwa tygodnie. Później nastąpi ocena zgłoszonych projektów, a po niej autorzy będą mieli czas na ewentualne odwołanie. Samo głosowanie rozpocznie się 21 października i potrwa do 3 listopada. Miasto zostało podzielone na pięć okręgów.

Wygląda to w ten sposób, jak podczas wyborów. Z małą zmianą: Jędrzychów jest jako jeden okręg razem z ulicami przy amfiteatrze. Ok. 20-25 tys. osób jest w każdym okręgu. Dodatkowy okręg to Dzielnica Nowe Miasto. Na wszystkie okręgi przeznaczamy po 20 proc. budżetu.