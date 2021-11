Trwa kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Zielonej Górze. Jeszcze do 21 listopada można zgłaszać projekty. Te zostaną później poddane weryfikacji (22.11-3.12)

W dniach od 6.12 do 10.12 będzie czas na odwołanie od negatywnych decyzji. Głosowanie rozpocznie się 20 grudnia i potrwa do 2 stycznia. Wyniki i zwycięskie projekty poznamy do 9 stycznia.

Ta edycja podobnie jak poprzednia odbędzie się w formie online. Platformą do składania wniosków, jak i później do głosowania jest strona https://zielonagora.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

W puli budżetu jest 6,5 mln zł.