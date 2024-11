Na podstawie tej dokumentacji i koncepcji będziemy składali wnioski do “FEWLA”, do Urzędu Marszałkowskiego, do pieniędzy zewnętrznych europejskich, aby tę inwestycję zrealizować. Już dzisiaj prowadzimy i analizujemy te kryteria pozyskiwania tych funduszy, częściowo z rewitalizacji, częściowo z innych środków zewnętrznych, aby zbudować to zadanie inwestycyjnie. I ta praca trwa. Chcę to zrealizować i zrealizuję. Amfiteatr ważna część mapy kulturalnej miasta. Tak naprawdę, która ostatnio wybrzmiała na Forum Kultury. Amfiteatr, to będzie taki nowy początek dla rozwoju kultury miasta