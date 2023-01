Cel? Pozostanie w drugiej lidze, ale – jeśli nadarzy się okazja – walka o awans. Brydżyści AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego stawiają sobie ambitne cele na rozpoczęty 2023 rok.

W Radiu Index w „Szatni Akademików” gościliśmy Andrzeja Łagosza, z sekcji brydżowej. Przypomnijmy, brydżyści zajmują w rozgrywkach drugiej ligi ósme miejsce. Co jest celem w rozpoczętym 2023 roku?

Chcielibyśmy się utrzymać w drugiej lidze, ale jeśli się da to awansować. W gronie szesnastu drużyn jesteśmy na ósmym, ale mamy jeszcze jeden zjazd przed sobą. To pięć meczów i będziemy się starali wypaść jak najlepiej. Być może uda się awansować do czwórki. Mecze są w Brzegu Dolnym.