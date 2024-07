Otwarte kilka miesięcy temu Branżowe Centrum Umiejętności nr 1 w zielonogórskim “Elektroniku” prowadzi kursy z informatyki i programowania. Już pierwsze szkolenia mają za sobą uczniowie i studenci. Teraz BCU zachęca dorosłych do poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie.

-Na tą chwilę prowadzimy 3 rodzaje szkoleń. Są to podstawy sieci komputerowych, certyfikat umiejętności komputerowych i programowanie systemów wbudowanych – tłumaczył Andrzej Gazda, wicedyrektor ds. BCU.

Trzy tematyki kursów przeznaczone dla różnych grup. Jest to między innymi, bardzo na czasie kurs programowanie systemów wbudowanych. Można powiedzieć, że jest to wprowadzenie do programowania mikrokontrolerów, wykorzystywanych w życiu codziennym. Jeżeli chodzi o inteligentne domy, ergonomiczne zastosowanie urządzeń elektronicznych, urządzeń powszechnego użytku, tzw. sprzętu białego. Jest to niezbędna znajomość dla takiej dorosłej osoby, aby dostosować się do oczekiwań nowego rynku.