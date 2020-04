Czy młodzież jeszcze w tym roku powróci do szkól? To pytanie, na które z niecierpliwością czekają zarówno młodzież szkolna jak i rodzice. Dziś ministerstwo edukacji ma podjąć decyzję, co dalej. Przypomnijmy, że formalnie placówki oświatowe są zamknięte do 26 kwietnia.

O obecnej sytuacji w edukacji w dobie epidemii koronawirusa rozmawialiśmy z Bożeną Manią – szefową lubuskich struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego. Gość „Rozmowy na 96 FM” stwierdził, że egzaminy ósmoklasistów powinny być odwołane.

Mamy bardzo wyjątkową sytuację. Dziś ten egzamin jest niepotrzebny. Można wziąć świadectwa i na tej podstawie rekrutować młodzież.

Nasz gość dodaje, że wszystkie działania resortu edukacji są spóźnione o co najmniej dwa tygodnie. Pojawia się pytanie, co z maturami, które w tej chwili zostały przesunięte na czerwiec. – To stanowczo za szybko – dodaje Bożena Mania.

Naszym zdaniem termin jest za szybki. Skoro mówimy, że uruchamiany zasoby gospodarcze od lipca to my mamy iść na egzamin w czerwcu? Matury powinny odbyć się pod koniec wakacji lub we wrześniu.

