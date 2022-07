Maksym Borowiak już oficjalnie nowym żużlowcem Stelmetu Falubazu Zielona Góra. 16-letni zawodnik został wypożyczony do końca 2022 roku z Unii Leszno

– Przychodzę do Zielonej Góry z dużymi nadziejami. Chcę robić jak najwięcej punktów no i pomóc Stelmet Falubazowi wrócić do PGE Ekstraligi. Kilka razy startowałem już na torze w Zielonej Górze i to doświadczenie z pewnością przyda się w najbliższym czasie – powiedział Borowiak na łamach oficjalnej strony zielonogórskiego klubu.

Borowiak prawdopodobnie wystąpi w niedzielnym meczu eWinner I ligi przeciwko Celfastowi Wilkom Krosno.