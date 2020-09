– Nikt nigdy nie przygotował nas na walkę z pandemią – mówiła przed chwilą w Rozmowie na 96 FM Wioleta Haręźlak, dyrektor Departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Dziś 1 września, jak wygląda inauguracja w zielonogórskich szkołach w dobie koronawirusa? Zawsze dbaliśmy o higienę, ale nigdy nie aż tak bardzo zauważyła Wioleta Haręźlak.

My ciągle jesteśmy w fazie doświadczania tego bycia z tym wirusem. Myślę, że już przeszliśmy z fazy lęku do zderzenia się z otaczającą rzeczywistością, bo to życie musi biec do przodu. My musimy sobie zacząć radzić z tym wirusem.