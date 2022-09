Gotowe plany ćwiczeń, które można dopasować do indywidualnych potrzeb, trybu życia oraz stanu zdrowia – tak w dużym stanie można opisać bezpłatną aplikację “Moje Fizjo +”. Znajdziecie ją na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. A do kogo jest ona skierowana? Przede wszystkim do osób borykających się z bólami kręgosłupa, barków i bioder.

Dopasowanie ćwiczeń do potrzeb użytkownika aplikacji jest możliwe dzięki specjalnej ankiecie. Trzeba ją wypełnić tuż po zainstalowaniu programu na telefonie. Mówi Joanna Branicka, rzeczniczka NFZ w lubuskiem.

Wpisujemy kilka informacji dotyczących stanu naszego zdrowia oraz trybu życia i na tej podstawie dopasowywane są odpowiednie właśnie dla nas ćwiczenia fizyczne.

Ćwiczenia są przedstawione w formie krótkich filmików, tak żeby łatwo było je odwzorować.

W aplikacji można znaleźć także instrukcje nt. automasażu, czy porady fizjoterapeutów. Choćby jak uniknąć urazów i bólów szyjnych.

Zaletą aplikacji “Moje Fizjo+” jest bez wątpienia także to, że zawarte w niej ćwiczenia możemy wykonywać w domu, bez trenera i w najdogodniejszym dla nas momencie.