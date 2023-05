31 maja to Światowy Dzień Bez Papierosa. Postanowiliśmy więc sprawdzić – czy Polacy, w tym zielonogórzanie, wciąż chętnie sięgają po produkty tytoniowe? Okazuje się, że tak. Co gorsza – według danych statystycznych z ostatnich dwóch lat obecnie pali co 3 Polak. Specjaliści podejrzewają, że do wzrostu uzależnień od tytoniu wśród Polaków przyczyniła się pandemia.

Jedni po papierosy sięgają z ciekawości, inni – zgubnie – dla uspokojenia lub żeby nie zostać wykluczonym w towarzystwie. Problem z paleniem dotyka również młodzież, która chętnie sięga choćby po popularne e – papierosy.

Młodzież uważa, że to jest lepsza alternatywa w stosunku do zwykłego papierosa, bo nie ma tam substancji smolistych. Jest tylko nikotyna, która uzależnia. Badania dotyczące tych elektronicznych papierosów nie są jeszcze tak miarodajne, jak w stosunku do zwykłych papierosów. Wiadomo jednak, że absolutnie są szkodliwe.

Mówił Bogdan Kowol, zastępca kierownika Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Nasuwa się jeszcze jedno pytanie – dlaczego tak trudno jest rzucić palenie? Winowajczynią jest tu nikotyna, która silnie uzależnia ludzki organizm.

Musimy wyznaczyć sobie konkretny dzień. To nie może być postanowienie noworoczne. Gdy podejmuję decyzję, że przestaję palić, to mówię też o tym rodzinie i przyjaciołom, aby mieli to na uwadze i nie częstowali mnie papierosami. Ważna jest dieta, aktywny styl życia, oddanie pasjom, które mamy.

Rzucając palenie można wesprzeć się także środkami farmakologicznymi. Obecnie w aptekach dostępne są tego typu produkty bez dodatku nikotyny. Przypomnijmy, że palenie papierosów może doprowadzić także do przewlekłych chorób, między innymi rozedmy płuc, zapalenia oskrzeli, raka płuc, języka lub krtani.