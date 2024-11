Dziś o 15 mija termin przekazania projektu budżetu miasta Regionalnej Izbie Obrachunkowej. – Jesteśmy po ostatecznych analizach i korektach – zdradził Jarosław Flakowski wiceprezydent Zielonej Góry. Szczegóły dotyczące budżetu poznamy w przyszłym tygodniu, ale wiemy że będzie to 1,5 mld złotych.

Nad opracowaniem ostatecznej wersji przyszłorocznego budżetu pracowano do późnych godzin nocnych. Prezydenci konsultowali decyzje z odpowiednimi departamentami w magistracie. – Projekt wrzuciliśmy do “bestii” systemu przez który musi trafić do RIO – w “Rozmowie na 96FM” mówił wiceprezydent Jarosław Flakowski.

Powstał dokument, taki “super-budżet”, który byłby budżetem marzeń, a potem musieliśmy stanąć twardo na ziemi i rozpocząć uzdrawianie finansów publicznych. Stąd też jest to budżet po pierwsze bardzo przemyślany, jest to budżet otwarty na inwestycje, ale jednocześnie jest wyrazem rozsądku, który pan prezydent Pabierowski przyjął. Musimy mieć świadomość tego, że budżet miasta to jest ponad miliard złotych, niemal półtora miliarda

Budżet będzie potrzebował wsparcia z dotacji i środków inwestycyjnych z pożyczek i kredytów. – Ma wystarczyć na inwestycje i niepowiększanie zadłużenia – dodaje Flakowski.

Na pewno mieszkańcy muszą mieć świadomość tego, że budżet został deficytowo zamrożony, czyli nie będzie większy niż był w poprzednich latach. Niemniej jednak mieszkańcy nie mają się czego obawiać, ponieważ będzie to budżet, który z jednej strony będzie uwzględniał utrzymanie jakości usług miejskich, z drugiej strony będzie zapewniał też odpowiednie środki na rozpoczęcie lub kontynuowanie już trwających inwestycji

W przyszłym tygodniu mamy poznać szczegóły budżetu Zielonej Góry na rok 2025. A więcej na ten temat w “Rozmowie na 96FM”.