Basen przy Sulechowskiej uznawany jest za najtańszą pływalnię w Europie. Głównie dzięki dwugodzinnej promocji. Wykupienie wstępu od razu na 120 minut kosztuje w weekendy 15 złotych. Od poniedziałku do piątku 10 i 12, w zależności od pory dnia. Niskie ceny utrzymują się pomimo ogromnych strat spowodowanych pandemią.

I jak zapewnia Robert Jagiełowicz, szef zielonogórskiego MOSIR-u, miasto obecnie nie przewiduje podwyżek.

Obecnie godzina pływania przy Sulechowskiej od poniedziałku do piątku kosztuje 8 złotych. Mowa tutaj o bilecie normalnym. Za ulgowy zapłacimy 6 złotych. W weekendy osoby bez ulgi popływają za 10 złotych. Jeśli ktoś ma natomiast uprawnienia do zniżek to koszt wejścia na pływalnie wyniesie go wtedy 8 złotych.