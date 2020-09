Konwersatorium będzie miało formę hybrydową. Bibliotekarze będą mogli brać udział w dyskusji i prelekcjach zarówno osobiście w Sali im. Janusza Koniusza, jak też online w wideo konferencji.

To seminarium dyrektorów i kierowników bibliotek południowej części województwa lubuskiego. Seminarium jest połączone dodatkowo z konwersatorium. To są dwie bardzo ważne formy szkoleniowe dedykowane bibliotekarzom, ale nie tylko, również studentom i pracownikom naukowym. W ramach tych spotkań wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami i są one bardzo istotne dla wszystkich bibliotekarzy. Służą nie tylko podnoszeniu kompetencji, ale też w przypadku bibliotek w południowej części województwa lubuskiego integracji. Integracja środowiska jest bardzo ważna, żeby biblioteki mogły lepiej pracować i lepiej funkcjonować. Dedykować coraz ciekawszą ofertę, coraz więcej wydarzeń do swoich użytkowników.