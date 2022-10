Filia nr 9 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza dzieci i młodzież do udziału w bezpłatnych zajęciach teatralnych “1-2-3 TEATR”. Będzie to już kolejna edycja tego projektu. Tym razem do wspólnej zabawy zapraszane są jednak dzieci od lat 10 do 13.

Warsztaty odbywać się będą w godzinach popołudniowych, raz w tygodniu. A co w planie zajęć? To zdradza Anna Urbańska, specjalista ds. edukacji.

Będziemy poznawali tajniki teatru. Nie zabraknie pracy z tekstem i ruchem scenicznym. Będziemy szyli kostiumy. Efektem finalnym zajęć będzie przedstawienie.

Dzieci uczestniczące poznają również różne typy lalek – dodaje Urbańska.

Te warsztaty zawsze mają na celu pobudzać dziecięcą kreatywność i ich twórcze myślenie oraz wrażliwość estetyczną. Rozwijamy też umiejętność współpracy.

Przypomnijmy – udział w zajęciach jest bezpłatny. Spotkanie organizacyjne dla zainteresowanych odbędzie się 27 października o godzinie 16.30 w filii Biblioteki Norwida przy ul. Podgórnej 45.