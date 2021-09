Już od 7 dekad lubuscy czytelnicy mogą wypożyczać książki z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Obecnie z jej zasobów korzysta ponad 20 tysięcy osób. A jak biblioteka zmieniała się na przestrzeni tych 70 lat? Między innymi o tym mówiono podczas spotkania inaugurującego okrągły jubileusz.

Dyrekcja oraz pracownicy biblioteki Norwida nie kryli dumy ze swoich osiągnięć. Cieszy chociażby otwartość książnicy oraz jej skandynawski model.

Nasze zbiory mają charakter hybrydowy, czyli dajemy wybór czytelnikom. Nie narzucamy im formy publikacji. Do tego cały proces digitalizacji dokumentów. Ogromna popularność zielonogórskiej biblioteki cyfrowej to też duże osiągnięcie. No i działalność polegająca na tym, że biblioteka to trzecie miejsce, czyli miejsce spotkań i rozmów.