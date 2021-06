Wakacje coraz bliżej. Letni czas będzie można ciekawie spędzić w bibliotece Norwida. I to nie tylko z nosem w książce. Kalendarz letnich atrakcji wypchany jest po brzegi spotkaniami i warsztatami. Będzie też można się zrelaksować wśród zieleni.

Jak na bibliotekę przystało na mapie wydarzeń nie zabraknie spotkań autorskich. Do zielonogórskiej książnicy zawitają między innymi Marzena Rogalska i Przemysław Borkowski. Będą też autorzy lokalni. Wakacje to jednak przede wszystkim czas relaksu. Czytelnicy znajdą go w samym sercu biblioteki, bo na patio.

Będzie można usiąść na leżaku, albo na trawce. Którą mamy. Na kocu. Przeczytać książkę lub zapoznać się z wiadomościami z prasy. Będzie można kupić kawę, lody, domowe desery. To wszystko czeka w Norwidzie.

Atrakcji tego lata nie zabraknie także dla najmłodszych czytelników. Biblioteka Pana Kleksa zaprasza chociażby na gry bez prądu, czyli planszówki. W napiętym grafiku letnich wydarzeń znalazły się też warsztaty mangi i decoupage.

Młodzież spotka się z bibliotekarzem, który bardzo się interesuje mangą. Ale także z panią Pauliną, która je tworzy. Będzie ciekawie. Trochę historii, ale też własne próby stworzenia komiksu i mangi. Oprócz tego będą warsztaty decoupage dla starszych dzieci. Będą tworzone takie wazony. Tym warsztatom młodsze dzieci raczej nie podołają. Będziemy tworzyli też kwiaty z różnych wycinanek.

Dla młodszych dzieci będą natomiast czekały gniotki i warsztaty w klimacie pirackim. Szczegółowy harmonogram wydarzeń znajdziecie na stronie biblioteki Norwida. Pamiętajcie jednak, że na poszczególne warsztaty będą obowiązywały zapisy. Będą one ruszały tydzień przed rozpoczęciem się danego projektu.