Centrum Pomocy „Warto Jest Pomagać” od września rozpoczyna nowe warsztaty dla zielonogórzan. Skorzystać z nich mogą wszyscy – dzieci, dorośli i seniorzy. Dla każdej grupy są przewidziane osobne zajęcia z różnych dziedzin.

Nowy miesiąc darmowych atrakcji w Centrum Pomocy rozpocznie wernisaż Alicji Skowrońskiej, o którym opowiedział prezes stowarzyszenia „Warto Jest Pomagać” – Grzegorz Hryniewicz:

Będziemy mieli nową wystawę fotograficzną. Będzie wernisaż Alicji Skowrońskiej – znanej tutaj wszystkim zielonogórzanom jako fotoreporter, pani artystka, która robi zdjęcia. Także bardzo serdecznie zapraszamy na godzinę 17:00 tutaj, oczywiście do Centrum Pomocy „Warto Jest Pomagać”, do naszej galerii.

Wernisaż odbędzie się w czwartek 1 września, wstęp jest wolny. Natomiast w kolejnych dniach września będzie można skorzystać z darmowych zajęć.

Tutaj w Centrum Pomocy „Warto Jest Pomagać” odbywa się wiele różnych przedsięwzięć skierowanych właśnie m.in. dla zielonogórzan – dla dzieci i dla seniorów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Co miesiąc mamy nowy terminarz, taki kalendarz na dany miesiąc. No i oczywiście jest mnóstwo różnych warsztatów. Warsztaty „Artystą bądź” dla dzieci – są to warsztaty takie plastyczne prowadzone przez Martę naszą, która świetne, fajne rzeczy z dziećmi robi. Mamy warsztaty dla dorosłych „Coś z niczego”, czyli tworzenie różnych też fajnych rzeczy i mile można spędzić czas. Mamy dla seniorów zajęcia. Także to wszystko się tutaj odbywa.