Czujesz, że potrzebujesz rozmowy ze specjalistą o swoim zdrowiu psychicznym? Można to zrobić od ręki w siedzibie Narodowego Funduszu Zdrowia w każdy trzeci czwartek miesiąca. Na zielonogórzan czeka tam psychoterapeuta, który udziela bezpłatnych konsultacji i wskazuje dalszą drogę pomocy.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 sierpnia. Mówi Zbigniew Piotr Kamrat, psychoterapeuta.

Konsultacja trwa zwykle kilkanaście minut. Wszystko odbywa się w bezpiecznej i poufnej atmosferze. Można zgłosić się z każdym problemem.

Podczas rozmowy staram się jak najlepiej rozpoznać trudności, z którymi przychodzi osoba i udzielić konkretnych wskazówek co do dalszego działania. Można przyjść z jakimikolwiek sprawami dotyczącymi zdrowia psychicznego. Często jest tak, że nie wiemy co dokładnie nam dolega, ale czujemy że coś jest nie tak. Od tego właśnie jest psychoterapeuta, żeby pomógł nam odnaleźć drogę do dobrostanu psychicznego.