Zielonogórska policja zachęca do skorzystania z możliwości kontroli autokarów, które przewożą dzieci na zimowy wypoczynek. Funkcjonariusze sprawdzają zarówno kierowców, jak i stan pojazdów.

– O taką kontrolę mogą poprosić nie tylko organizatorzy wycieczki, ale również rodzice – wyjaśnia podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Bardzo istotne jest to, żeby umówić kontrolę co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem – po to, żeby można zaplanować patrol, który przyjedzie do kontroli. Najkorzystniej jest umawiać kontrolę co najmniej pół godziny wcześniej, niż planowana godzina odjazdu.