Burdy, awantury, bijatyki – tak wyglądają niejednokrotnie weekendowe noce przy niedawno odnowionym Placu Teatralnym w Zielonej Górze. Takie informacje dostajemy od naszych słuchaczy. O tę sprawę postanowiliśmy zapytać prezydenta miasta.

Janusz Kubicki w audycji “Prezydent na 96 FM” przyznał, że miasto doskonale zna sprawę bezpieczeństwa na tym placu

Kubicki dodaje, że planowane są rozmowy z zielonogórską policją w sprawie bezpieczeństwa na Placu Teatralnym.

Niedługo odbędzie się rozmowa pytająca z policję po to, by jednak przyjrzeć się temu, abyśmy takich sytuacji mogli uniknąć. Są osoby które nie szanują tego, co nasze, a to każdego z nas boli i denerwuje.