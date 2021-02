Zimą niemało pracy mają instytucje, które pomagają osobom bezdomnym. Dają im schronienie, miejsce, gdzie można przeczekać mrozy i przekazują ciepłe ubrania. Spore obłożenie ma w tym czasie chociażby łaźnia i ogrzewalnia Caritas.

Oba punkty znajdują się przy ulicy Dworcowej 21 – tam, gdzie mieści się również magazyn ubrań.

Pracujemy cały czas – na przykład ogrzewalnia jest czynna od godziny 18:00 do 8:00 rano. Właściwie mamy pełne obłożenie. Mamy przygotowanych 15 miejsc dla osób bezdomnych. Tam mogą one przyjść i napić się ciepłej herbaty. Łaźnia natomiast jest czynna codziennie w godzinach pracy naszego magazynu, czyli od 7:00 do 15:00. Dziennie średnio kilka, kilkanaście osób korzysta z usług w łaźni.