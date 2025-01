W niedzielnym meczu 11. kolejki lubuskiej III ligi lubuskiej, zielonogórski AZS UZ we własnej hali podejmował drugą siłę rozgrywek, STS AS Słubice. Faworytem tego spotkania byli goście, którzy ze swojej roli wywiązali się znakomicie, pokonując zielonogórzan 3:0.

W pierwszym secie wynik oscylował w granicach remisu tylko do stanu 4:4. W dalszej części inauguracyjnej partii, lepiej prezentowali się słubiczanie, którzy dominowali niemal w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Taki obrót spraw przyczynił się do ich zwycięstwa 25:12. Drugi set mógł dostarczyć więcej optymizmu w zespole gospodarzy, którzy potrafili zaskoczyć rywali, zdobywając kilka punktów w jednym ustawieniu. To wszystko nie przyniosło jednak zwycięstwa w drugiej odsłonie, która zakończyła się wynikiem 25:20 na korzyść słubickich „kogutów”. Trzecią partię, AZS rozpoczął z animuszem, bowiem od asa serwisowego i wykorzystania piłki przechodzącej. Rywal w błyskawicznym tempie zniwelował wszystkie straty, a przebieg ostatniego seta był podobny do tego, co oglądaliśmy w kilkadziesiąt minut wcześniej. Choć w samej końcówce rywalizacji, drużyna prowadzona przez trenera Adriana Buchowskiego, przy stanie 15:23 zdołała zdobyć cztery punkty z rzędu, ostatecznie uległa 19:25.

Mówi trener zielonogórzan Adrian Buchowski.

Przed spotkaniem, tak naprawdę będąc w maksymalnej formie, trzeba było się liczyć z tym, że dziś rywal będzie miał nad nami przewagę. Niestety, nie mieliśmy teraz możliwości zbyt wielu treningów odbyć we wspólnym gronie, bo tam gdzieś choroby pokrzyżowały nam plany treningowe. Uczymy się cały czas. Tutaj widać, że siatkówka nie jest grą przypadków, tylko trzeba tych powtórzeń mieć troszeczkę w tygodniu, a zwłaszcza przy tak młodym zespole, jaki mamy my.

MVP Spotkania został Mateusz Stefanowicz, w przeszłości gracz akademików, gdy grali w II lidze.

Nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj pokazać się z jak najlepszej strony, zagrać dobry mecz, gdzieś tam się odbić, bo ostatnio mamy małe problemy kadrowe na treningach. Choroby nas dosięgły, nie spodziewaliśmy się może, że aż tak dobrze to zażre z naszej strony. Spodziewaliśmy się, że przeciwnik zagra tak, jak zagrali chłopaki z Zielonej Góry. Odważnie, od początku chcieli swój rytm narzucić, ale nie wdaliśmy się w ich grę i po prostu zagraliśmy swoje i udało się wygrać 3:0.

Akademicy z Zielonej Góry zajmują obecnie 5. miejsce z dorobkiem 12-stu punktów. Najbliższy mecz zagrają 6 lutego, o 19:30, w Krzeszycach, gdzie zmierzą się z sąsiadującym w tabeli, UKS-em Żakiem Krzeszyce.