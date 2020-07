Czwarty i ostatni pomysł na modernizację kąpieliska w Ochli poznaliśmy dziś dzięki Pawłowi Gołębiowskiemu z pracowni Propago. Architekt uważa, że jest to projekt realny do wykonania. Czym autorzy koncepcji chcą przyciągnąć do Ochli mieszkańców?

– Trzeba bardziej zrobić ewolucję niż rewolucję tego terenu – stwierdził architekt. Jego zdaniem, na kąpielisku powinno się znaleźć pole namiotowe. Zostało więc uwzględnione w projekcie. Autorzy koncepcji zaproponowali również, by woda w niecce basenowej była podgrzewana.

Pomysł jest taki, aby wykorzystać trochę energii słonecznej, o której teraz dużo się mówi. Jakimiś matami grzewczymi dałoby się tę wodę podgrzać. Oczywiście, to takie bujanie w obłokach, ale to jest na razie koncepcja, więc będziemy musieli sobie wszystko usystematyzować i określić precyzyjnie już na etapie projektu budowlanego. Basen – ten duży, pływacki – zostaje w obecnym kształcie. Jego budowa to bardzo duże wyzwanie, warto jednak wymienić pokrycie niecki. Teraz te płyty betonowe nie są najsprytniejszym rozwiązaniem.

Paweł Gołębiowski wspomniał o podziale kąpieliska na dwie strefy: darmową i płatną.

Ze strefy ogólnodostępnej otwarte by były niektóre części obiektów gastronomicznych, oczywiście kawałek tej części wyjściowej, plac z jakimiś atrakcjami przy wejściu. Aczkolwiek już ta część ze zjeżdżalniami, z kąpieliskiem, byłaby strefą płatną. Może to jest dobry pomysł. Ludzie przyjadą, zobaczą, wejdą i może nabiorą ochoty na to, żeby wejść dalej.

Przypominamy, że szczegóły wszystkich czterech koncepcji znajdziecie na stronie ochla2022.pl, gdzie również oddacie głos na jedną z nich. Głosowanie jest możliwe także w formie papierowej – na karcie do głosowania w ratuszu oraz na kuponie z „Łącznika Zielonogórskiego”. Potrwa do 10 lipca.