Działalność zakładów „Beuchelt & Co.” nierozerwalnie związana jest z Naszym miastem. Po wojnie zostały przejęte przez polską administrację i nazwano je Zaodrzańskimi Zakładami Budowy Mostów i Wagonów „WAGMO”, a następnie stały się „ZASTALem”. Jak się jednak okazuje „Beuchelt & Co.” istniał dalej.

Zakłady przeniesiono do niemieckiego Könnern nad Soławą. Jest to niewielka miejscowość położona 390 km od Zielonej Góry. Większość pracowników, kadry zarządzającej także została tam sprowadzona, a przedwojenny profil produkcyjny został w dalszym ciągu utrzymany.

Co ciekawe na drukach firmowych oraz korespondencji w pierwszych powojennych latach w dalszym ciągu widniała przedwojenna lokalizacja zakładu, czyli „Grünberg in Schlesien” a dodatkowo wpisywana była ta w Könnern z zaznaczeniem, iż jest ona tylko tymczasowa! Zapewne związane to było z nieuregulowaniem granic i myśleniem, że będzie można kiedyś wrócić. Tak się jednak nie stało i od końcówki lat 40. XX wieku widnieje już na dokumentacji tylko jako siedziba miejscowość Könnern, a nazwa zakładu „Beuchelt & Co. KG”. Ciekawostką był fakt, że na frankaturach mechanicznych używanych przez firmę oprócz nazwy zakładu widniały wszystkie przedwojenne produkty, które zakłady tworzyły w przedwojennej Zielonej Górze.

Zakłady „Beuchelta & Co.” miały znaczący wpływ na odbudowe powojenną Niemiec. Produkowano w nich konstrukcje stalowe oraz mosty. Zatrudniały najlepszych specjalistów, m. in. Gustava Bürgermeistra, stając się jedną z najczęściej angażowanych firm.

Do najbardziej rozpoznawalnych powojennych „produktów” zakładów „Beuchelta” należy zaliczyć most nad Łabą w Dömitz i Magdeburgu, a także wykonanie elementów pod budowę autostrady A15. W późniejszych latach firma zmieniła nazwę na „Beuchelt Stahlbruecken- und Stahlwasserbau GmbH” i istniała jeszcze w latach 90. XX wieku. Jej zabudowania do dzisiaj istnieją w Können zamienione w centrum kulturalne.

