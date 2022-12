Są pieniądze na remont wiaduktu przy alei Zjednoczenia w Zielonej Górze. Taką informację przekazał dziś w Radiu Index poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Materna.

Przypomnijmy, po rozpoczęciu remontu okazało się, że wiadukt potrzebuje nie tylko „liftingu”, ale gruntownego remontu. To wydatek rzędu 100 milionów złotych. Skąd miasto weźmie na to pieniądze? Materna stwierdził, że środki są już zapewnione – będzie to pięćdziesiąt procent całości inwestycji.

Pan prezydent Kaliszuk poprosił mnie o pomoc, i rozmowy się toczyły. Ministerstwo Infrastruktury stara się pomóc i wyjść na przeciw. Prawdopodobnie będzie dofinansowanie, mówimy wstępnie między 90 a 100 milionów złotych. Pierwsza część będzie najpierw robiona, później reszta. To będzie ok. 50 procent dofinansowania z budżetu państwa.

Całkowity remont wiaduktu ma się zakończyć w 2024 roku.