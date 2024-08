Ciepły tydzień przed nami, nawet bardzo ciepły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje dla niemal całego regionu. Temperatura maksymalna może wynieść do 31°C. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od wtorku, od 12:00 do środy do 20:00. IMGW zastrzega, że może być kontynuowane.