Już dzisiaj o godzinie 15 ruszają 35. Bachanalia Fantastyczne. Motywem przewodnim imprezy jest sztuka fantastyczna. Konwent potrwa do niedzieli 17 października i będzie odbywał się głównie na Kampusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jak przyznaje Arkadiusz Sobański, z Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra, formuła wydarzenia zmienia się na przestrzeni lat. Niezmienny jest jednak trzon imprezy – panele dyskusyjne, prelekcje i spotkania autorskie.

Będzie retrogaming między innymi z Commodoro 64. Będzie największy gameson w Polsce. Do tego mamy bardzo duży turniej bitewniaków. W piątek w klubie studenckim „U Ojca” będzie karaoke, będą jakieś quizy, oprócz tego dyskoteka. A w sobotę finał po gali rozdania nagród imienia Janusza A. Zajdla, bo wielki bal z zespołem Cadillac , na którym będzie finał konkursu cosplay. Będzie rozdanie nagród no i wybór króla i królowej balu jak co roku, można już powiedzieć, od kilku lat.

Oprócz tego, dzięki Centrum Nauki Keplera – Planetarium Wenus, będzie można wziąć udział w Nocnej Obserwacji Nieba oraz Teatrze Niskich Temperatur. Co jeszcze przygotowali organizatorzy imprezy?

Plebiscyt na najlepszą książkę zeszłego roku będzie rozstrzygnięty na Bachanaliach Fantastycznych, będzie głosowanie przez piątek i sobotę do 12. No i o godzinie 18 jest gala rozdania tychże nagród. W sobotę są trzy premiery książek i dla czytelnika to powinno być najważniejsze, natomiast dla osoby, która chce się pobawić, no to pewnie bal. Jest dużo ciekawych rzeczy do zobaczenia, do zrobienia, do dotknięcia, ale w bezpieczny i fajny, uważam, sposób ciekawy.