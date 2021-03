Wraca pomysł stworzenia drugiej Jadłodzielni w Zielonej Górze. Na początek trzeba jednak znaleźć dla niej miejsce. I tutaj pojawia się prośba do wszystkich zielonogórzan, żeby to właśnie oni wskazali lokalizację dla kolejnego punktu żywnościowego. Propozycje miejsc można przesyłać poprzez fanpage organizacji. Poszukiwane są też osoby, które chciałyby się zająć jej prowadzeniem.

Miejsce na nową Jadłodzielnie musi spełnić kilka podstawowych warunków. Jednym z nich jest dostęp do prądu, bo jak wiadomo – bez tego lodówka nie zadziała. Przydałby się też parking. Ponadto ma to być miejsce ogólnodostępne, najlepiej na dobrze skomunikowanym osiedlu lub w centrum miasta. Chodzi nie tylko o wygodę dla odbierających żywność, ale także tych, którzy się nią dzielą.

Nie zawsze jesteśmy gdzieś tutaj, w tej okolicy. A mamy jechać specjalnie, żeby zawieźć nadwyżkę żywności, to czasami to się nie opłaca. No chyba, że komuś bardzo przyświeca ta ideologia niemarnowania żywności.

Przypomnijmy, że cały czas poszukiwani są również wolontariusze, czyli tak zwani ratownicy żywności. Do ich zadań należy między innymi odbieranie jedzenia i przewożenie go do punktu na Moniuszki.