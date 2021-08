Zielonogórscy czytelnicy muszą się liczyć z utrudnieniami. Od dziś aż do piątku przeprowadzana zostanie reinstalacja systemu bibliotecznego. W praktyce oznacza to, że niemożliwe będzie wypożyczenie, prolongowanie, rezerwowanie materiałów bibliotecznych oraz korzystanie z katalogu elektronicznego.

Prace związane z reinstalacją systemu rozpoczęły się dzisiaj. Mówi Anna Urbańska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im Cypriana Norwida.

Ponieważ nie można skorzystać z naszego katalogu elektronicznego, to zachęcamy do skorzystania z materiałów na miejscu. Zarówno w budynku głównym , jak i w filiach i agendach na terenie całego miasta. Jesteśmy otwarci od 9 do 15.