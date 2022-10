5. Linia C8 w godz. ok. 8:30 do ok. 16:45 kursuje co 30 minut na trasie:

1. Linia nr 0 – w godz. ok. 7:00 do ok. 19:30 kursuje co 10 minut,

2. Linia C1 w godz. ok. 8:10 do ok. 17:50 kursuje co 10 minut na trasie:

ZAWADZKIEGO – Ptasia – Wyszyńskiego – Łużycka – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – WROCŁAWSKA

3. Linia C2 w godz. ok. 9:00 do ok. 18:00 kursuje co 20 minut na trasie:

OS. CZARKOWO – Batorego – Kupiecka – Bohaterów Westerplatte – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – WROCŁAWSKA

4. Linia C3 w godz. ok. 8:20 do ok. 18:00 kursuje co 30 minut na trasie:

OS. ŚLĄSKIE – Os. Pomorskie – Szosa Kisielińska – Podgórna – Lwowska – WROCŁAWSKA

5. Linia C4 w godz. ok. 9:00 do ok. 17:45 kursuje co 20 minut na trasie:

OS. LEŚNE – Wyczółkowskiego – Prosta – Zacisze – Wojska Polskiego – Dąbrówki – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – WROCŁAWSKA

6. Linia C5 w godz. ok. 9:00 do ok. 18:00 kursuje co 30 minut na trasie:

JĘDRZYCHÓW – Jędrzychowska – Kożuchowska – Botaniczna – Jaskółcza – 1 Maja – Długa – al. Konstytucji 3 Maja – WROCŁAWSKA

7. Linia C6 w godz. ok. 9:05 do ok. 18:00 kursuje co 30 minut na trasie:

DWORZEC GŁÓWNY – Bohaterów Westerplatte – al. Wojska Polskiego – Wyszyńskiego – Botaniczna – Nowojędrzychowska – JĘDRZYCHÓW

8. Linia C7 w godz. ok. 8:40 do ok. 18:00 kursuje co 30 minut na trasie:

WROCŁAWSKA – pl. Piłsudskiego – Chrobrego – Dworzec Główny – Staszica – Sulechowska – Trasa Północna – Mechaników – OS. ZDROJOWE – Ruczajowa – Sulechowska – Staszica – Dworzec Główny – Chrobrego – pl. Piłsudskiego – WROCŁAWSKA

9. Linia C8 w godz. ok. 8:20 do ok. 18:20 kursuje co 20 minut na trasie:

OBJAZDOWA – Zjednoczenia – Działkowa – Zacisze – Wojska Polskiego – Bohaterów Westerplatte – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Lwowska – WROCŁAWSKA