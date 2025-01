Czy basen CRS mógłby być czynny dłużej? Takie pytanie zadał jeden z naszych słuchaczy prezydentowi Marcinowi Pabierowskiemu.

Przypomnijmy, od kilku lat zielonogórzanie i goście mogą korzystać z obiektu wyłącznie do godziny 21, a nie tak, jak to miało miejsce niegdyś, do 22. Przyczyna bardzo prosta – ekonomia. Dodatkowa godzina to dodatkowe koszty. Czy taka sytuacja może ulec zmianie. – Rozmawiamy, ale w najbliższym czasie nie należy się spodziewać zmian – mówił Marcin Pabierowski.

Dyrektor MOSIR-u zna ten pomysł, ale ta sugestia dziś by nie wybrzmiała. Basen pracuje do 21, to jest związane z analizą kosztów. Dłuższa godzina to koszty energii, wchodzą służby sprzątające basen do godziny 4-5 rano. Kolejna godzina wydłuża ten proces. Analiza jest przygotowywana, ale na razie nie będziemy przedłużać pracy CRS-u.

Przypomnijmy, wejście na basen w dni powszednie jest możliwe od godziny 6, w weekendy o 7.