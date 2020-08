Po kilku miesiącach przerwy spowodowanej epidemią znów funkcjonuje basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego. Jak wygląda pierwszy dzień jego działania w reżimie sanitarnym? O podzielenie się wstępnymi obserwacjami poprosiliśmy zarówno klientów, jak i władze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

– Tak jak podejrzewałem, pandemia trochę odstraszy mieszkańców od tego, żeby korzystać z basenu – mówi dyrektor MOSiR-u, Robert Jagiełowicz.

Dzisiaj jest niewiele osób, zobaczymy, jak będzie w najbliższych dniach. Z obserwacji w kraju, gdzie baseny były otwierane wcześniej, też wynika, że obłożenie było nieznaczne. Co do stosowania się do wymagań i rozporządzeń czy obostrzeń wystawianych przez rząd, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy się do tego stosowali, dla własnego bezpieczeństwa. Nie jest to żadne widzimisię – ani moje, ani moich pracowników, tylko staramy się państwu zapewnić bezpieczeństwo. Ale sami sobie nie poradzimy – jeżeli państwo nie będą się stosowali do reguł, wtedy będzie trudno.