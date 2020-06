Zobacz info

Po ostatniej nieplanowanej przerwie, wracamy z kolejną edycją Śniadania Biznesowego! Nasze spotkania to doskonała sposobność do poznania nowych możliwości biznesowych, dzięki którym masz możliwość nawiązać kontakt z firmami z całej Polski. To także okazja do rozwoju Twojego biznesu na nowych płaszczyznach! Szukasz nowych kontaktów biznesowych? Chcesz nawiązać kontakty biznesowe z firmami z innych miast? Szukasz oszczędności w swojej firmie? Szukasz pomysłów i rozwiązań na zwiększenie sprzedaży ...